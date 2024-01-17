وجبات ومشروبات جاهزة| مفاجأة في انتظار ركاب الصعيد بمحطة قطارات بشتيل.. تعرف عليها

تحرص دوماً الهيئة القومية للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل والمواصلات على تنفيذ مشروعات تهدف لخدمة جميع المواطنين وتخفيف ضغط الزحام والتكدس، فضلاً عن تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.

لأول مرة

استعدت وزارة النقل المصرية، لافتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، ومن بين الاستعدادات التى تم تنفيذها بالمحطة وضع ماكينات لصرف الوجبات السريعة والمشروبات الساخنة، دون تدخل العنصر البشرى، من خلال وضع النقود فى الماكينة أو مسح كود موجود على الماكينة والدفع إلكترونى.

ويعد استخدام الماكينة هو الأحدث فى محطات السكة الحديد، ويتزامن تشغيلها مع افتتاح المحطة، ومن المقرر أن يتم توزيع عدد كبير من هذه الماكينات بعدد من محطات مترو الأنفاق.

وتشهد محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، استعدادات مكثفة تمهيدا للافتتاح واستقبال الجمهور بخطوط الوجه القبلى، ويرتبط بافتتاح المحطة أعمال تطوير لمحيط المحطة والشوارع المؤدية إليها.

وانتهت السكة الحديد من تشطيبات أرصفة قطارات الصعيد، وكذلك أرصفة المناشى، وتستمر أعمال تشطيب المول التجارى بالمحطة على مراحل، كما تم الانتهاء من تشطيب الواجهة الرئيسية للمحطة من جهة قسم إمبابة، كما تم تشطيب الهرم الزجاجى الذى يميز المحطة ويتوسطها وبداخله 4 مسلات فرعونية تستخدم 2 منها كمصاعد تربط الجراج والأرصفة بصالة التذاكر.

وتقع محطة قطارات صعيد مصر فى منطقة بشتيل بالقرب من محور 26 يوليو بجوار رئاسة حى إمبابة بالجيزة، والمحطة مكيفة بالكامل ومقامة على مساحة 239 ألف متر بما يعادل 57 فدانا، ارتفاعها 3 أدوار مقسمة مول تجارى ودور بدروم يستخدم جزء منه جراج وجزء أخر خدمات للسيارات، وبه ممرات تربط الأرصفة بالمحطة وصالة التذاكر، كذلك تم ربطه بممرات للسيارات مع الشوارع الجانبية للمحطة ويسع الجراج الموجود بالبدروم 250 سيارة ومخازن ومحال خدمة سيارات وصيانة كما تم ربطه بالطرق الرئيسية من خلال 4 مداخل و4 مخارج سيارات، وجارى إنشاء جراج متعدد 5 ادوار يسع 1100 سيارة بالقرب من المحطة.

المحطة تم تنفيذها على مستوى عالمى من الخدمات فهى محطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعونى تشبه المتاحف المصرية القديمة وتتميز بالبهو الضخم والأعمدة الضخمة والمسلات الفرعونية والنقوش الفرعونية التى تزين جدرانها، كما تحتوى على شاشات إرشادية للركاب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM – لقطع التذاكر إلكترونيا- وكاميرات مراقبة، كما بها خدمة Wi-Fi، وتم دعم المحطة بنظام حديث للإطفاء والإنذار.

225 مليار جنيه

تعد محطة قطارات بشتيل الجديدة واحدة من أهم المشروعات التنموية في قطاع السكك الحديدية والتي تنفذها الحكومة ممثلة في وزارة النقل والمواصلات؛ من أجل تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر ولخدمة الملايين من أبناء الصعيد.

وتعد محطة قطارات بشتيل واحدة من أكبر مشروعات السكك الحديدية، والتي ستغير مسار حركة نقل الركاب بين القاهرة والصعيد من خلال عمليات الربط بين السكك الحديدية، ووسائل النقل الأخرى في واحدة من أكبر المحطات التبادلية، وتستعد السكك الحديدية من خلال مشروع المحطة التبادلية لقطارات الصعيد لمنع القطارات القادمة من الوجه القبلى من دخول رمسيس بالقاهرة.

وأعلنت وزارة النقل في نوفمبر ٢٠٢٣، أنّ محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر في منطقة بشتيل بالجيزة تضم 4 وسائل مواصلات متبادلة سواء قطار أو مترو أو مونوريل، موضحة أنّ المحطة ذكية ومتكاملة وسيكون بها جراجان للسيارات من الداخل والخارج، فضلا عن موقف للأتوبيسات.

كما قالت محافظة الجيزة، في بيان لها في نوفمبر ٢٠٢٣، إنه تم توجيه المسئولين بطلاء عدد من العقارات والمنشآت الخدمية الواقعة بمحيط محطة قطارات بشتيل والمحاور المرورية الواقعة بجوارها، لتتماشي مع النقلة الحضارية التي تشهدها المنطقة بالكامل، مؤكدة الالتزام بتوحيد الألوان لمراعاة المظهر الحضاري.

كما وجهت المحافظة جهاز السرفيس والنقل الجماعي بنقل مواقف السيارات العشوائية لتسهيل الحركة المرورية خاصة مع توفير عدد من مواقف السرفيس الحضارية لتكون بديلاً للمواطنين.

وفي هذا الصدد قال الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بني سويف، إن "إجمالي عملية التطوير الشاملة في قطاع السكك الحديدية بلغ 225 مليار جنيه، وكان الهدف من إنشاء محطة بشتيل هو تسهيل عملية الانتقال خاصة مع عدم إمكانية التوسع في نظيرتها رمسيس".

وأضاف أبو خضرة، أن الاختيار وقع على منطقة بشتيل كونها تتوسط رمسيس والجيزة فضلا عن خدمة أهالي الصعيد، نظرا لزيادة عدد القطارات والجرارات الجديدة التي دخلت الخدمة، مشيرا إلى أن محطة بشتيل الجديدة تعادل 3 أضعاف محطة رمسيس، إذ تقع على مساحة 57 فدانا، وتسع لـ250 ألف راكب يوميا.

وتابع، أن إنشاء محطة بشتيل الجديدة وفر أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجرى إنشاؤها على الطراز الفرعوني وبها مسلات فرعونية، لافتا إلى أن المحطة تعمل إلكترونيا من بوابات وشاشات إرشادية وماكينات قطع تذاكر و"واي فاي" وتكييف بجميع الأدوار ونظام إطفاء وإنذار للحريق ذاتي.

وأكد أن محطة بشتيل الجديدة تخدم بصورة رئيسية أهالي الصعيد، إذ تضم 6 خطوط للصعيد و4 خطوط مناشي، وبها اتصال بكافة وسائل النقل الجماعي الموجودة داخل العاصمة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل، في يونيو 2023 فيديو مرور القطارات من محطة بشتيل الجديدة (محطة قطارات صعيد مصر)، وإمكانيات المحطة؛ لتصبح أكبر محطة للقطارات لخدمة قطارات الصعيد خلال الفترة المقبلة، وتضمن الفيديو تفاصيل المحطة بالكامل من الداخل والخارج والخدمات التي تقدمها للركاب، وخط سير الركاب منذ دخول المحطة وحتى ركوب القطار.

وتشمل المحطة؛ نظام حديث للإطفاء والإنذار وعند اختيار موقع المحطة، روعي وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة، وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الأسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) ووجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة ( مترو الأنفاق / مونوريل 6 أكتوبر / خطوط أتوبيسات ترددية/ وسائل النقل الجماعي) بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها (محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ) وموقع المحطة إستراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - مترو الأنفاق - مونوريل - نقل جماعي واتوبيسات BRT) لخدمة جمهور الركاب.

وتساهم المحطة في تخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية (رمسيس – الجيزة) على مستوى النقل والخدمات والصيانة والتقليل من حالات التكدس المروري داخل شوارع العاصمة وكذلك رفع مستوي الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوى العالمي وزيادة الإقبال وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة.