رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يدين القصف الإسرائيلي للكنيسة الوطنية بلبنان

أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القصف الإسرائيلى الذى طال الكنيسة الإنجيلية الوطنية فى وسط بلدة علما الشعب بجنوب لبنان، وأحدث أضرارًا كبيرة فى منزل راعى الكنيسة القس ربيع طالب.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي، عن قلقه الشديد إزاء الاعتداء الإسرائيلي على المدنيين ودور العبادة، وقال: "ما يحدث هو اعتداء واضح ومباشر على دور العبادة والمنشآت المدنية، واستخدام القوة العسكرية المتهورة وغير المسؤولة أمام العالم، ونشر الخوف والذعر بين البشر.

وأوضح رئيس الطائفة أن هذا الأمر خلف الكثير من الخسائر في الأرواح"، مضيفًا: "تؤكد الطائفة الإنجيلية بمصر على أهمية الدور المصري المخلص، قيادة وشعبًا، في محاولات وقف العنف الإسرائيلي، وموقفها الإنساني في دعم الحق الفلسطينى".