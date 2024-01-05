بحضور القس أندريه زكي| الطائفة الإنجيلية تحتفل اليوم بعيد الميلاد في قصر الدوبارة

تقيم رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر الاحتفال الرسمي بعيد الميلادي المجيد اليوم بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية بحضور الرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس اندريه زكي وقيادات الطائفة الإنجيلية، وذلك بمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة والشخصيات العامة.

ينتهي الاحتفال بعيد الميلاد بكلمة للقس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

ومن خلال غرفة الأخبار، بفضائية إكسترا نيوز، فإنه من المقرر، ان يتضمن برنامج الاحتفال الصلاة الافتتاحية ومجموعة من الترانيم، وفقرة للقراءة الكتابية وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة على أن ينتهي الاحتفال بكلمة للدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.