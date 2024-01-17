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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صاروخ أرض جو يستهدف مسيرة إسرائيلية في لبنان

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت صحيفة “ليبانون نيوز” أن صاروخ أرض - جو انطلق من القطاع الأوسط بلبنان باتجاه مسيرة إسرائيلية.

كما سمع الانفجار في القرى الحدودية ناتج عن انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء بيت ياحون.

فيما اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الي ان مسيرة تسللت  في منطقة جبل ميرون في الجليل الأعلى وصفارات الإنذار تدوي في المنطقة.

فيما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في وقت سابق  استهداف ‏تجمع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "العباد" بالأسلحة المناسبة.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قد ذكرت في وقت سابق ان جيش الاحتلال شنّ أكثر من 15 غارة على أطراف بلدات وقرى حدودية.

كما نفذ جيش الاحتلال غارات جوية قوية  على وادي السلوقي / أطراف حولا هي الأعنف على مكان واحد منذ بداية المواجهات حيث بلغت أكثر من 20 غارة مع قصف مدفعي عنيف.

فيما نفس مصدر أمني لبناني تسلل إسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

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