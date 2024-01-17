منة جلال تكشف لصدى البلد تطورات الحالة الصحية لـ فادي خفاجة

غادر الفنان فادى خفاجة، المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية إثر تعرضه إلى حادث سيارة.

كشفت الفنانة منة جلال فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" عن تطورات الحالة الصحية للفنان فادي خفاجة ، مؤكدة إنه خرج من المستشفى وحالته الآن مستقر و أفضل .

و يذكر أن الفنانة منة جلال كانت قد كشفت عن تعرض الفنان فادى خفاجة لحادث سير مروع أدى لانقلاب سيارته أثناء ظهوره في لايف على تيك توك.

وكتبت منة جلال على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “يا جماعة اللي يعرف يوصل لفادى خفاجة الممثل كان لايف على التيك توك والعربية اتقلبت بيه وتليفونه فصل”.