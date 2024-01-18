دراسة الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها على طاولة الشيوخ.. الإثنين

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة يوم الإثنين القادم تقرير اللجنة المشتركة للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، عن دراسة الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات المتعلقة بها.

فيما يناقش بعد غد الأحد طلب مقدم من النائب جيفارا الجافي، بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي، وتنمية السياحة الداخلية من خلال استراتيجية فعالة.

وتشهد الجلسة العامة كذلك، عرض الطلب المقدم من النائب حازم الجندي، بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة، من أجل الوصول إلى التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي.