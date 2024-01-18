رابط مسابقة التربية والتعليم 2024 ... سجّل بياناتك الآن من هنا

يبدأ رسمياً اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 ، التقديم في مسابقة التربية والتعليم المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 ألف معلم 2024 .

وقد تقرر أن يتم التقديم في مسابقة التربية والتعليم المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 إلكترونيا ، عبر بوابة الوظائف الحكومية ، من اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 ، حتى 31 يناير الجاري .

رابط مسابقة التربية والتعليم

ويبحث حاليا جميع المهتمين بأخبار مسابقة التربية والتعليم المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 ، عن رابط مسابقة التربية والتعليم.

ويمكن لكل من يهمه الأمر الآن التقديم في مسابقة التربية والتعليم المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 ، على بوابة الوظائف الحكومية من خلال رابط مسابقة التربية والتعليم https://jobs.caoa.gov.eg/

الأعداد المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم

وفقا لما تم إعلانه رسمياً بشأن مسابقة التربية والتعليم ، تحتاج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، إلى التعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024 - 2025 بجميع محافظات الجمهورية .

شروط مسابقة التربية والتعليم