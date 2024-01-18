رابط مسابقة التربية والتعليم 2024 ... سجّل بياناتك الآن من هنا

يبدأ رسمياً اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 ، التقديم في مسابقة التربية والتعليم المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 ألف معلم 2024 .
وقد تقرر أن يتم التقديم في مسابقة التربية والتعليم المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 إلكترونيا ، عبر بوابة الوظائف الحكومية ، من اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 ، حتى 31 يناير الجاري .
رابط مسابقة التربية والتعليم
ويبحث حاليا جميع المهتمين بأخبار مسابقة التربية والتعليم المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 ، عن رابط مسابقة التربية والتعليم.
ويمكن لكل من يهمه الأمر الآن التقديم في مسابقة التربية والتعليم المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 ، على بوابة الوظائف الحكومية من خلال رابط مسابقة التربية والتعليم https://jobs.caoa.gov.eg/
الأعداد المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم
وفقا لما تم إعلانه رسمياً بشأن مسابقة التربية والتعليم ، تحتاج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، إلى التعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024 - 2025 بجميع محافظات الجمهورية .
شروط مسابقة التربية والتعليم
- أن يكون المتقدم لـ مسابقة 30 الف معلم 2024 متمتعاً بالجنسية المصرية
- أن يكون المتقدم لـ مسابقة 30 الف معلم 2024 محمود السيرة، وحسن السمعة
- ألا يكون قد سبق الحُكم على المتقدم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره
- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل
- ألا يزيد سن المتقدم لـ مسابقة 30 الف معلم 2024 عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان
- أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية (تعليم أساسي/ابتدائي/معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية
- أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبولا فأعلى
- أن يجتاز الإختبار وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن
- أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة
- يجب التقديم في فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي
- سداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحقا لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.