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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط مسابقة التربية والتعليم 2024 ... سجّل بياناتك الآن من هنا

مسابقة التربية والتعليم
مسابقة التربية والتعليم 2024

يبدأ رسمياً اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 ، التقديم في مسابقة التربية والتعليم المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 ألف معلم 2024 .

وقد تقرر أن يتم التقديم في مسابقة التربية والتعليم المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 إلكترونيا ، عبر بوابة الوظائف الحكومية ، من اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 ، حتى 31 يناير الجاري .

رابط مسابقة التربية والتعليم

ويبحث حاليا جميع المهتمين بأخبار مسابقة التربية والتعليم المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 ، عن رابط مسابقة التربية والتعليم.

 ويمكن لكل من يهمه الأمر الآن التقديم في مسابقة التربية والتعليم المعروفة إعلامياً بـ مسابقة 30 الف معلم 2024 ، على بوابة الوظائف الحكومية من خلال رابط مسابقة التربية والتعليم https://jobs.caoa.gov.eg/ 

الأعداد المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم

وفقا لما تم إعلانه رسمياً بشأن مسابقة التربية والتعليم ، تحتاج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، إلى التعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024 - 2025 بجميع محافظات الجمهورية .

شروط مسابقة التربية والتعليم

  • أن يكون المتقدم لـ مسابقة 30 الف معلم 2024 متمتعاً بالجنسية المصرية
  • أن يكون المتقدم لـ مسابقة 30 الف معلم 2024 محمود السيرة، وحسن السمعة
  • ألا يكون قد سبق الحُكم على المتقدم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره
  • ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل
  • ألا يزيد سن المتقدم لـ مسابقة 30 الف معلم 2024 عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان
  • أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية (تعليم أساسي/ابتدائي/معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية
  • أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبولا فأعلى
  • أن يجتاز الإختبار وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن
  • أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة
  • يجب التقديم في فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي
  • سداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحقا لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.
مسابقة التربية والتعليم التربية والتعليم مسابقة 30 ألف معلم 30 الف معلم 2024

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