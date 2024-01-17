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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ تفسير: تجديد الخطاب الديني لا يعني التعدي على النص المقدس أبدًا|فيديو

محمد سالم أبو عاصي،
محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير

قال محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن تجديد الخطاب الديني يجب أن يتم على عدة مستويات، موضحًا أن الخطاب عبارة عن ملقي ومتلقي وواسطة تنقل.


وأضاف أبو عاصي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "التجديد يكون في مضمون الخطاب نفسه، والذي يتلقى هذا الخطاب والإنسان الذي يحمل هذا الخطاب وبغير تلك الأمور لن كون هناك تجديد".


وتابع: "فلنتفرض أننا جئنا بمضامين جديدة جدًا لكن العقلية لا تستوعب" مشيرًا إلى أن التجديد لا يعني التعدي على النص المقدس أبدًا إنما التجديد يكون في المضمون والفهم والاكتشاف.
واستكمل: "لكي نجدد مضمون الخطاب الديني نحتاج إصلاح مناهج التعليم والتعليم الديني بالأخص، الأمر الثاني نحتاج إلى عقلية جديدة مستنيرة مؤسسة على العلم لنقل هذا الخطاب المجدد".

 

علم الاجتماع بدعة


وأردف: "هناك الآن من يقولون إن الفلسفة حرام وأن علم الاجتماع بدعة وأن علم النفس بتاع القردة".
 

محمد سالم أبو عاصى التفسير الخطاب الديني الانسان مناهج التعليم

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