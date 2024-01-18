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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد بهاء الدين: معرض القاهرة الدولي للكتاب الأكبر عالميا

الدكتور احمد بهاء
الدكتور احمد بهاء الدين

قال الدكتور احمد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب ان معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الاكبر في العالم من حيث عدد الزائرين والاقدم في المنطقة العربية.

واضاف احمد بهاء الدين خلال حواره مع برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة الاولى قائلة:" ما فيش معرض في العالم بيدخلوا 3.5 مليون زائر سنويا وقت تنظيما.

55عاما

واضاف رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب ان المعرض بدء تنظيمه منذ 55 عاما بالتحديد عام 1969.

واكد الدكتور احمد بهاء الدين ان معرض القاهره الدولي للكتاب اصبح نافذة عالمية ثقافية للكثير من الكتاب والمثقفين من مصر والخارج ودورتة الماضية حققت اقبال غير مسبوق وعمليات شراء للكتب غير مسبوقة ايضا.

احمد بهاء الدين الهيئة العامة المصرية للكتاب القاهرة الدولى للكتاب الكتاب والمثقفين القناة الأولى المنطقة العربية رئيس الهيئة العامة عمليات شراء معرض القاهرة الدولي للكتاب

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