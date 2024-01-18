عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ستظل في المستشفى 14 يوما.. هل أصيبت الأميرة كيت بالسرطان ؟

صدى البلد

ستظل الأميرة كاثرين، اميرة ويلز، في المستشفى لمدة تتراوح بين 10 إلى 14 يومًا بعد إجراء عملية جراحية في البطن.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أوضح قصر كنسينجتون أن العملية كانت مخططة مسبقًا وناجحة، ولكن لا يُتوقَع أن تستأنف الأميرة واجباتها الملكية لعدة أشهر.

لم يكشف القصر عن تفاصيل إضافية حول حالتها الصحية، ولكنه أكد أنها ليست مرتبطة بالسرطان. 

في الإعلان عن كاثرين، البالغة من العمر 42 عامًا، أوضح قصر كنسينجتون أنها تود أن تعتذر عن تأجيل الالتزامات المخططة. 

txt

بعد تخليه عن الملكية لأجلها|منجمة: ميجان ماركل ستترك هاري وتعود للتمثيل من جديد

txt

استبعاد الأمير هاري من كتاب الجيش يضعه في مأزق

جاء في البيان: "بناءً على النصيحة الطبية الحالية، فمن غير المرجح أن تعود إلى الواجبات العامة حتى بعد عيد الفصح".

 ولن يقوم أمير ويلز بأي واجبات رسمية خلال فترة وجود زوجته في المستشفى أو فور خروجها منه. وكما هو المعتاد بالنسبة للأمراء الملكيين البارزين، لم يكشف القصر عن تفاصيل كثيرة حول حالة الأميرة ولن يقدم تقريرًا مستمرًا عن تعافيها.

لكن من واضح من فترة إقامة كاثرين المتوقعة في المستشفى ومن نبرة البيان الذي أصدره القصر أن حالتها الطبية خطيرة. العملية - التي تمت يوم الثلاثاء - كانت كافية لتبقيها في المستشفى لمدة تصل إلى أسبوعين، ومن المتوقع أن يستغرق الانتعاش وقتًا يصل إلى ثلاثة أشهر.

وكانت الأميرة لديها جدول مزدحم في شهر ديسمبر ولم يكن هناك أي إشارة إلى أنها غير مريضة خلال الظهور العامة. 

وأعلن قصر كنسينجتون أنه سيقدم تحديثات فقط عندما يكون هناك معلومات جديدة مهمة للمشاركة. وتتعافى الأميرة حاليًا في عيادة لندن بالقرب من حديقة ريجنت بارك في وسط لندن، والتي تصف نفسها بأنها أكبر مستشفى خاص مستقل في المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن تستعيد الأميرة كاثرين صحتها في المنزل في ويندسور ، حيث يعيش هي والأمير ويليام مع أطفالهم الأمير جورج (10 أعوام) والأميرة شارلوت (8 أعوام) والأمير لويس (5 أعوام).

العائلة المالكة اجراء عملية جراحية الامير هاري الأميرة كيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

الجيش الباكستاني يعلن حالة التأهب القصوى.. ويحذر إيران من رد قوي

120 دقيقة بحث.. كيف سقطت المتهمة في سرقة سلاسل مايا شيحة الماسية

ترشيحاتنا

إعلامية شهيرة: ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي هيرجعوا لبعض

مصر ومالطا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء

تحرك عاجل من النواب حول تسريب امتحانات الإعدادية

الداخلية تعلن القبض على مستريح السيارات في الجيزة

3 عمال يحولون ورشة بمنزلهم لمصنع سلاح في سوهاج

وزير الخارجية الروسي يعرض وساطة موسكو لحل الصراع في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

فنانة مشهورة السبب.. ياسمين عبدالعزيز تكشف سبب انفصالها عن أحمد العوضي |فيديوجراف

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ