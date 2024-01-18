ستظل في المستشفى 14 يوما.. هل أصيبت الأميرة كيت بالسرطان ؟

ستظل الأميرة كاثرين، اميرة ويلز، في المستشفى لمدة تتراوح بين 10 إلى 14 يومًا بعد إجراء عملية جراحية في البطن.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أوضح قصر كنسينجتون أن العملية كانت مخططة مسبقًا وناجحة، ولكن لا يُتوقَع أن تستأنف الأميرة واجباتها الملكية لعدة أشهر.

لم يكشف القصر عن تفاصيل إضافية حول حالتها الصحية، ولكنه أكد أنها ليست مرتبطة بالسرطان.

في الإعلان عن كاثرين، البالغة من العمر 42 عامًا، أوضح قصر كنسينجتون أنها تود أن تعتذر عن تأجيل الالتزامات المخططة.

جاء في البيان: "بناءً على النصيحة الطبية الحالية، فمن غير المرجح أن تعود إلى الواجبات العامة حتى بعد عيد الفصح".

ولن يقوم أمير ويلز بأي واجبات رسمية خلال فترة وجود زوجته في المستشفى أو فور خروجها منه. وكما هو المعتاد بالنسبة للأمراء الملكيين البارزين، لم يكشف القصر عن تفاصيل كثيرة حول حالة الأميرة ولن يقدم تقريرًا مستمرًا عن تعافيها.

لكن من واضح من فترة إقامة كاثرين المتوقعة في المستشفى ومن نبرة البيان الذي أصدره القصر أن حالتها الطبية خطيرة. العملية - التي تمت يوم الثلاثاء - كانت كافية لتبقيها في المستشفى لمدة تصل إلى أسبوعين، ومن المتوقع أن يستغرق الانتعاش وقتًا يصل إلى ثلاثة أشهر.

وكانت الأميرة لديها جدول مزدحم في شهر ديسمبر ولم يكن هناك أي إشارة إلى أنها غير مريضة خلال الظهور العامة.

وأعلن قصر كنسينجتون أنه سيقدم تحديثات فقط عندما يكون هناك معلومات جديدة مهمة للمشاركة. وتتعافى الأميرة حاليًا في عيادة لندن بالقرب من حديقة ريجنت بارك في وسط لندن، والتي تصف نفسها بأنها أكبر مستشفى خاص مستقل في المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن تستعيد الأميرة كاثرين صحتها في المنزل في ويندسور ، حيث يعيش هي والأمير ويليام مع أطفالهم الأمير جورج (10 أعوام) والأميرة شارلوت (8 أعوام) والأمير لويس (5 أعوام).