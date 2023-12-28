بعد تخليه عن الملكية لأجلها|منجمة: ميجان ماركل ستترك هاري وتعود للتمثيل من جديد

تقدمت المنجمة سوزان ميلر، مؤسسة موقع Astrology Zone، بتنبؤات مثيرة حول مستقبل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في عام 2024.

وفقًا لميلر، قد تواجه الشراكة بين الأمير هاري وميجان ماركل اختبارًا جديدًا مع رغبة ميجان في العودة إلى مجال التمثيل.

ووفقا لموقع “هندوستان تايمز” أشارت ميلر إلى أن الأمير هاري قد يواجه بعض الصعوبات في السنوات المقبلة، حيث سيتم اختبار علاقتهما بسبب تحولات حياتهما المهنية.

وتوقعت المنجمة أن يتأثر زواج الدوق وشراكاته التجارية وتعاوناته في عام 2024.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت ميلر إلى أن الأمير هاري قد يشعر بالحنين لحياته السابقة كعضو في العائلة المالكة البريطانية وسط صخب لندن، في حين تتطلع ميجان ماركل للعودة إلى عالم التمثيل.

وتحدثت عن محبة الأمير هاري للحياة الريفية ولعب البولو، ولكنها أشارت إلى أن ميجان ترغب في العمل واستكشاف مجال التمثيل مرة أخرى.

مع نهاية العام 2023 واقتراب عام 2024، تبقى توقعات المنجمة مثار اهتمام الجمهور.

وتحذر ميلر من صعوبات محتملة في العلاقة بين الأمير هاري وميجان ماركل.

وتشير إلى أنهما يحتاجان إلى التكيف مع هذه التحديات وإيجاد حلول مبتكرة.

وتعلقت ميلر بتجربة ميجان ماركل كعضوة في عائلة الأسد، وكيف تمكنت من التأقلم مع التحديات المماثلة.