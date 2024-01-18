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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحطم مهمة أمريكية على القمر.. هذه المركبة على وشك الدمار

صدى البلد

تعلن شركة أستروبوتيك الأمريكية التي كانت تأمل في الهبوط على سطح القمر أن مركبة بيريجرين ستُوجّه للعودة إلى الأرض والاحتراق في الساعات القادمة. 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كانت قد تعرضت المركبة لتسرب كبير في الوقود الدافع بعد وقت قصير من إطلاقها من فلوريدا على صاروخ فيلكان الأسبوع الماضي.

 وعلى الرغم من قدرة المهندسين على استقرار الوضع، إلا أن فقدان المؤكسد يعني أنه لا يمكن محاولة هبوط آمن على سطح القمر.

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قررت أستروبوتيك في بيتسبرج التخلص من المركبة، بدلاً من السماح لها بالتجوال عشوائياً في الفضاء وتشكل خطر تصادم. 

ولم تشير الشركة إلى المكان والزمان المحددين لسقوط بيريجرين، ولكن التحليل المستقل لمسارها يشير إلى أن عملية العودة ستحدث فوق المحيط الهادئ، في مكان ما شرق أستراليا.

كان هدف أستروبوتيك هو توصيل خمسة أجهزة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إلى سطح القمر، لدراسة البيئة المحلية قبل عودة رواد الفضاء في وقت لاحق من هذا العقد.

وإذا نجحت مهمة بيريجرين في الهبوط بنجاح، فإنها ستصبح أول مهمة أمريكية منذ نصف قرن تتمكن من ذلك، وأول مهمة خاصة في التاريخ تحقق هذا الإنجاز. 

وحتى الآن، تمكنت الوكالات الحكومية من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين والهند فقط من تحقيق رحلات للقمر ناجحة.

الأمريكي الهند القمر الفضاء المحيط الهادئ الولايات المتحدة

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