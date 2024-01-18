مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التوصل الاجتماعي وقنوات التلجرام الكثير من الاستنكار لدى رواد السوشيال ميديا .

فقد وثق المقطع لمجموعة من الجنود الإسرائيلين يقومون بعجن وتتبيل وخبز البيتزا وذلك في مطعم خان يونس بعد أن هجره أهله وذلك نتيجة القصف المتواصل على قطاع غزة .

ويعد تلك المقطع ضمن مجموعة من المقاطع التي تسبب في ضجة واستنكار الكثير من رواد السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية وذلك للكثير

يمكنك مشاهدة المقطع عبر الرابط التالي :

https://www.tiktok.com/@alhadath/video/7325118326835825922?_r=1&_t=8j7U39LgSGL&social_sharing=0