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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التوصل  الاجتماعي وقنوات التلجرام الكثير من الاستنكار لدى رواد السوشيال ميديا .

فقد وثق المقطع لمجموعة من الجنود الإسرائيلين  يقومون بعجن وتتبيل وخبز البيتزا وذلك في مطعم خان يونس بعد أن هجره أهله  وذلك نتيجة القصف المتواصل على قطاع غزة .

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ويعد تلك المقطع ضمن مجموعة من المقاطع التي تسبب في ضجة واستنكار الكثير من رواد السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية وذلك للكثير 

يمكنك مشاهدة المقطع عبر الرابط التالي :

https://www.tiktok.com/@alhadath/video/7325118326835825922?_r=1&_t=8j7U39LgSGL&social_sharing=0

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