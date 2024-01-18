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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المركز القومي للسينما يقيم نادي سينما الشباب بالإسكندرية

صدى البلد

 يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر عروض وفعاليات نادي سينما الشباب بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية يوم السبت المقبل الموافق ٢٠ يناير في تمام الساعة السادسة مساء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الثقافة علي دعم السينمائيين الشباب.. ومن المقرر أن يعرض خلال فعاليات النادي  الفيلم الروائي القصير  شغف للمخرج يوسف سليمان، والفيلم الروائي القصير الزيارة اخراج  محمد شوقي، والفيلم التسجيلي خارج الإطار  اخراج روان ابراهيم، والروائى القصير  وبعدين  اخراج محمد شوقي.
وعقب عرض الأفلام تقام ندوه يديرها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي وذلك لمناقشة الافلام مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمة المركز القومي للسينما شهرياً ويقام تحت إدارة الناقد السينمائي اسلام احمد علي، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي

المركز القومي للسينما نادي سينما الشباب وزارة الثقافة سينما الشباب

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