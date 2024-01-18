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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. 9052 طالبًا بالبحر الأحمر يؤدون امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر

يبدأ 9052 طالبا وطالبة، اليوم الخميس، أداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام - لغات) بجميع مدارس محافظة البحر الأحمر في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وكشف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، بجانب غرف فرعية بالإدارات التعليمية تعمل على مدار الساعة، وذلك لتلقي أي شكاوي إن وجدت والعمل على حلها فورًا.

 

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر، إنهاء الاستعدادات اللازمة لعملية الامتحانات، مشيرا إلى أن المديرية بإداراتها المختلفة أنهت استعدادها لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية، وأن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ 9052 طالبا وطالبة مقسمين على إدارات المحافظة.

ففي إدارة رأس غارب التعليمية 841 طالبا وطالبة، وإدارة الغردقة التعليمية 5547 طالبا وطالبة، وإدارة سفاجا التعليمية 1049 طالبا وطالبة، وإدارة القصير التعليمية 873 طالبا وطالبة، وإدارة مرسى علم التعليمية 238 طالبا وطالبة، وإدارة الشلاتين التعليمية 323 طالبا وطالبة، وإدارة حلايب التعليمية 181 طالبا وطالبة. 

يأتي ذلك بإجمالي 57 لجنة عام، و4 مهني مقسمة على الإدارات، ففي إدارة غارب 6 لجان للعام و1 لجنة للمهني، وفي إدارة الغردقة 26 لجنة للعام و1 لجنة للمهني، وفي إدارة سفاجا 8 لجان للعام و1 لجنة للمهني، وفي إدارة القصير 7 لجان للعام و1 لجنة للمهني، وإدارة مرسى علم 5 لجان للعام، وإدارة شلاتين 2 لجنة للعام، وإدارة حلايب 2 لجنة للعام.

البحر الأحمر الشهادة الإعدادية امتحانات اعدادية الغة العربية الغردقة

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