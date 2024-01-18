بمعالج Snapdragon الجديد.. موبايل Honor بإمكانيات عالية وسعر مقبول

انطلقت مبيعات سلسلة Honor Magic6 اليوم، وهي مزودة بأحدث معالج Snapdragon 8 Gen 3 ونظام MagicOS 8.0.

وتشمل السلسلة هاتف Honor Magic6 الأساسي ونسخة Honor Magic6 Pro الفاخرة، المتوفرة بمجموعة متنوعة من التكوينات لتلبية تفضيلات المستخدمين المختلفة.

يبدأ سعر الإصدار القياسي من (617 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبدأ سعر نسخة Pro من (800 دولارًا أمريكيًا).

تقدم سلسلة Honor Magic6 جمالًا عصريًا جديدًا مع تصميم "كاميرا النجوم الثلاثية" في الخلف وتصميم "المخدة" المميز في المقدمة.

تتوفر السلسلة بمجموعة ألوان أنيقة تشمل الأسود، وأبيض، والأخضر البحري، والأرجواني السحابي، والأخضر، لتمنح المستخدمين خيارات أنيقة.

مواصفات الشاشة مذهلة، حيث يتميز Honor Magic6 Pro بشاشة OLED بقياس 6.8 بوصة بتصميم انسيابي رباعي الانحناء، مع معدل تحديث 120 هرتز ومستويات سطوع استثنائية.

كما يتشارك الإصدار القياسي نفس حجم الشاشة عند 6.78 بوصة. يضمن كلا الطرازين تجربة بصرية من الدرجة الأولى مع شاشات عالية الدقة.

بفضل معالج الهاتف الذكي Snapdragon 8 Gen 3، تستهدف سلسلة Magic6 بأكملها أداءً مثاليًا.

وقد حصلت الهواتف الذكية على شهادات لضمان سلاسة الأداء على المدى الطويل، مما يعزز التزامها بتقديم تجربة مستخدم سلسة.

كما أن عمر البطارية جدير بالملاحظة، حيث يتميز Magic6 Pro ببطارية 5600 مللي أمبير وشحن سريع 80 وات، بينما يدمج Magic6 بطارية 5450 مللي أمبير مع دعم شحن سريع 66 وات.

تبرز إمكانيات الكاميرا في سلسلة Honor Magic6، حيث تتميز بكاميرا رئيسية super-dynamic eagle-eye بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تقريب periscope فريدة بدقة 180 ميجابكسل في الإصدار Pro.

يشتمل كلا الهاتفين على مجموعة متنوعة من تحسينات الكاميرا، بما في ذلك فتحة عدسة متغيرة ذكية وشريحة تعزيز RF قوية لتحسين استقبال الإشارة.

بالإضافة إلى هذه الميزات، تدعم سلسلة Honor Magic6 اتصال Honor القمر الصناعي، مما يسمح بالاتصال المباشر بخدمات الأقمار الصناعية والرسائل الصوتية والنصية الفورية.

وبفضل تقنيتها المتطورة وتصميمها الأنيق، من المقرر أن تحدث سلسلة Honor Magic6 تأثيرًا كبيرًا في سوق الهواتف الذكية التنافسية.