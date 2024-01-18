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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة ويشدد على مكافحة الغش

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

يتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  بمحافظة الجيزة .

وخلال جولته التفقدية ،  شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة مكافحة الغش بكافة أشكاله في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ،  مؤكداً على محاسبة كل من يخالف ضوابط العملية الإمتحانية .

وعلى جانب آخر .. تشهد جروبات شاومينج على تليجرام الآن، تداولاً لإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 التي يؤديها الطلاب في جميع المحافظات. 

يأتي ذلك بعد أن نجح شاومينج في نشر صور أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على تليجرام بعد توزيعها في اللجان. 

وحذر أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، من حيازة الموبايل أو التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، وذلك للمراقبين أو الطلاب.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أنه سوف يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  فى هذا الشأن ، مؤكداً أن العقوبة قد تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة .

كما شدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وضبط العملية الامتحانية، والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة الموبايل أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية والأجهزة التقنية الحديثة التي قد تساعد فى خرق سرية الامتحانات .

 

وطالب مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، حتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان، قائلاً: سيحرم الطلاب المخالفون من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  بالقاهرة “عام”

الأربعاء  17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير  : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة 

 

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24  يناير 2024 وفقا لما يلي :

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 امتحانات الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية 2024 امتحانات التربية والتعليم

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