مدير تعليم القاهرة يتفقد امتحانات الإعدادية.. ويؤكد: غرف العمليات تتابع الشكاوى

تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/١٨ ، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمدرسة باب الشعرية الإعدادية بنين التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية .

جاء ذلك خلال أداء طلاب الشهادة الإعدادية 2024 لإمتحان مادة الدراسات الإجتماعية الذي يستمر زمنه من ٩ صباحا لـ ١١.٣٠ صباحا

وآكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أهمية متابعة انتظام سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي وتوفير المناخ المناسب للطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كما حرص مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على الإطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لأداء الأمتحانات بكل يسر وسهولة.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن المديرية تتابع امتحانات الصف الثالث الإعدادي بجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الموجودة على مستوى المحافظة ، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة أى شكاوى أو مشكلات تواجههم.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه قد تم التنبيه على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للإطمئنان على سير الإمتحانات والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية وأن تكون في إنعقاد دائم لحظة بلحظة.

وأكد على ضرورة وجود الزائرة الصحية داخل جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لضمان سير الامتحانات بسلام وأمان للطلاب.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة “عام”

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 وفقا لما يلي :

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024