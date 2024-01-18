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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات بـ2.3 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار تجار الكيف بالمحافظات

صدى البلد

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الدقهلية، البحر الأحمر، الجيزة، دمياط، شمال سيناء، المنوفية، الأقصر) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 وأسفرت الحملات فى مديرية أمن الدقهلية عن ضبط (6 عناصر إجرامية بينهم سيدة "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر).. وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كيلو جرام لمخدر الهيدرو- بندقية خرطوش– فرد محلى– عدد من الطلقات– ميزان حساس– دراجة نارية). 

وفى مديرية أمن البحر الأحمر تم ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيدرو، الكيتامين"– عدد من الأقراص المخدرة– سلاح أبيض). 

وتمكنت الحملات فى مديرية أمن الجيزة من ضبط (3 أشخاص – مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الحشيش) و ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح) وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 3,250 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة- فرد محلى وطلقة) و ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية) وبحوزتهما (2,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش–فرد محلى وطلقتين) و ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة كرداسة.. وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الشادو– ميزان حساس). 

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح) وبحوزته (كمية لمخدر الآيس - بندقية خرطوش وطلقتين) وضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وبحوزته (كيلو جرام لمخدر البودر الخام –دراجة نارية) و ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة البدرشين) وبحوزتهم (1,150 كيلو جرام من مخدر الهيروين– بندقية خرطوش وطلقتين). 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة دمياط) وبحوزتهم (6,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 15 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين– بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات- سلاح أبيض) و ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) وبحوزته (5,250 كيلو جراما لمخدر الحشيش- 24 كيلو جراما لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين– بندقية آلية وعدد من الطلقات- مركبة "توك توك"). 

وفى مديرية أمن شمال سيناء تم ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العريش) وبحوزتهما (5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش). 

وفى مديرية أمن المنوفية تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم) وبحوزته (1,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات).

وفى مديرية أمن الأقصر تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة) وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين- فرد محلى وطلقة).

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,340,000 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية الأقصر البحر الأحمر العناصر الإجرامية الكيتامين المواد المخدرة

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