محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي الوحدة العربية ودرية الحسينى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،صباح اليوم الخميس ، بعض لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2023- 2024 في مدرستي الوحدة العربية الابتدائية ودرية الحسينى بحي شرق مدينة أسيوط.

وذلك لمتابعة سير الامتحانات فى مادة اللغة العربية والتربية الدينية ،للاطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر .

رافقه خلال الجولة عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمود معوض مدير عام ادارة اسيوط التعليمية .



حيث بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد بعض لجان الامتحانات بمدرسيتى الوحدة العربية ودرية الحسينى بحى شرق حيث اطمئن من الطلاب والطالبات على مستوى الأسئلة الموضوعة وعدم وجود أية شكاوى أو عقبات واطمأن على توافر كافة سبل الراحة لهم وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان ،مؤكدًا أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الاسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.



وقال اللواء عصام سعد إن عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة هذا العام بلغ 78 ألف طالب وطالبة في عدد 368 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة منها 334 لجنة اعدادية عامة و34 لجنة اعدادية مهنية ويشرف عليها 19 الف ملاحظ ومشرف منتدب من مختلف مدارس وادارات المحافظة ،مشيرًا إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير عملية الامتحانات وانتظامها بدون أية عقبات أو مشكلات فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة والاستعداد لكل الاحتمالات التي قد تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي ، مشدداً على الاهتمام بتوفير كافة سبل الراحة داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات والتأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة للقيام بالإشراف الطبي على اللجان والتعامل الفوري مع أية حالات مرضية طارئة أثناء تأدية الامتحان مؤكدًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.



وأشاد محافظ أسيوط بحجم الإنجازات التي تحققت في قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة في عهد فخامة الرئيس السيسي حيث بلغ إجمالي المدارس التي تم تنفيذها واستلامها خلال السنوات الماضية وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 491 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7658 فصل دراسي بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 مليون جنيه ،كما يجري حاليًا إنشاء وطرح ما يقرب من 29 مدرسة أخرى في خطة هيئة الابنية التعليمية بإجمالي 412 فصل دراسي ليصبح إجمالي المدارس التي تم بناءها وإستلامها والمدارس الجاري تنفيذها 520 مدرسة بإجمالي 8070 فصل دراسي بتكلفة تبلغ 2 مليار و435 مليون.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ،إنه لم يتم تلقى أية شكاوى خلال اليوم الاول للامتحانات وتم التشديد على عدم السماح نهائيا بدخول الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش.

ولفت إلى انتظام سير العمل بجميع لجان الامتحانات على مستوى المحافظة كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات مؤكدًا أن جميع أسئلة الامتحانات في جميع المواد مطبوعة بالكمبيوتر وبطريقة واضحة وملائمة للطلاب والأسئلة من الكتاب المدرسي وفقًا للمقررات الدراسية التي درسها الطلاب.

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