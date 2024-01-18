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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز والقرى بالمرور على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها

مخرات السيول بأسيوط
مخرات السيول بأسيوط

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي مديرية الري بالمرور على مخرات السيول وسدود الاعاقة بالمحافظة للوقوف على الحالة الفنية لها وتطهيرها وإزالة التعديات عليها والتأكد من جاهزيتها تحسباً لحدوث أي طارئ أو أية تقلبات جوية ضمن الاجراءات الاستباقية التي تتخذها المحافظة في هذا الشأن.

 

ولفت إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية والقروية ومديرية الري والإدارات التابعة لها وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن لإتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة حيال ذلك مشيراً إلى ضرورة مراجعة خطة تصريف المياه الزائدة ومسارها وخلف السدود وإزالة أي شكل من أشكال التعديات ورفع العوائق أمام الحجوزات والسحارات والتأكد من سلامة الجسور والطرق علي المجاري المائية وجاهزية المصارف وقدرة البوابات للفتح والقفل لتصريف المياه الزائدة تحسباً لأي طارئ.

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وفي هذا الإطار قام عدد من رؤساء المراكز والقرى بالمرور على بعض مخرات السيول لمراجعة التدابير والاستعدادات لفصل الشتاء وتحسباً لحدوث أي سيول أو أمطار والتأكد من جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف وإزالة الحشائش والعوائق منها حيث تم متابعة مخر السيل بقرية الحوطا الشرقية بحضور المهندس خلف على عابد رئيس الوحدة المحلية بالحوطا للتأكد على جاهزية مخر السيل في حالة حدوث الأمطار الغزيرة والسيول وتطهيره من المعوقات والحشائش ومدى استعداداها لاستقبال مياه الأمطار وتصريفها خاصة مع خلال فصل الشتاء وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة ديروط والوحدة المحلية بالحوطا وهندسة رى شرق ديروط.

أسيوط أخبار أسيوط تطهير مخرات تطهير مخرات السيول فصل الشتاء

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