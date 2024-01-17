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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ مقترحات اللجنة التنسيقية للسكان

اجتماع اللجنة التنسيقية
اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة التعاون والتنسيق والتضافر بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على قضايا السكان ووضع حلول وتنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية طبقاً لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة.

ولفت إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل جميع العقبات التي تقف حيال تنفيذ مقترحات ومشروعات وأعمال تعمل على خفض معدلات المواليد التي تؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية بالمحافظة وهو ما يؤثر على معدلات الانجاز وتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية بشكل سلبي.

واشار إلى العمل على دعم القضية السكانية وفقاً للامكانات المتاحة تحقيقاً لأهداف الخطة الاستراتيجية للسكان والوصول للمستهدف المرجوة منها.


كانت اللجنة التنسيقية للسكان بأسيوط عقدت اجتماعاً بقاعة الاجتماعات بمركز النيل للإعلام في ميدان المجذوب بمدينة أسيوط بناءاً على توصيات المجلس الاقليمى للسكان برئاسة محافظ أسيوط وذلك بحضور محمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط ، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط ، ومحسن جمال مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد بالهيئه العامه للاستعلامات ، ومصطفى محمد ابرهيم مدير مكتب السكرتير العام، وعدد من أعضاء المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالمحافظة وبمشاركة ممثلو الجهات الشريكة والمعنية (الصحة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة ، الأوقاف، الأزهر الشريف، التضامن الاجتماعي، مديرية العمل ، ومديرية الزراعة ، والمجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، وحدة السكان، وجمعية تنظيم الأسرة ، والهيئة العامة للاستعلامات، الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، ومركز التدريب بديوان عام المحافظة.

و تناولت الجلسة عرض اختصاصات اللجنة التنسيقية للسكان والمؤشرات السكانية للمحافظة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي والجهود المبذولة وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من فعاليات بالمراكز والأحياء الخاصة بالقضايا السكانية وتنظيم الأسرة بالتنسيق بين الجهات المختلفة فضلاً عن استعراض توصيات الاجتماع الأخير للمجلس الاقليمي للسكان.

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وأضاف مقرر المجلي القومي للسكان أننا نعمل كفريق واحد عن طريق التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن خاصة مع اهتمام محافظ أسيوط وتكليفه لسكرتير عام المحافظة بالمتابعته المستمرة للملف السكاني والأنشطة التي يتم تنفيذها بالمحافظة وتذليل العقبات أمام تنفيذها على أن يتم عقد اجتماع اللجنة التنسيقية بانتظام شهرياً بحيث يتم متابعة آخر المستجدات أولاً بأول.

ولفت إلى أهمية وضع البرنامج التنفيذي للأنشطة السكانية بشكل تفصيلي ليكون أكثر دقة بحيث تعلم كل جهة دورها بالتحديد مع ضرورة توحيد الرسالة الإعلامية وربط القضية السكانية بأهداف التنمية المستدامة واحتياجات المواطنين، موضحاً دور المجلس القومي للسكان واختصاصاته في التصدي للمشكلة السكانية وإدارته للملف السكاني وإعداد وتنفيذ الخطة السكانية بالمحافظة بالشراكة مع الجهات الشريكة.

وفى نهاية الاجتماع استمع الحضور لبعض المقترحات لتطوير أداء البرنامج بالمحافظة وتحقيق المستهدف منه حيث أوصى اللقاء بضرورة استثمار القوافل الطبية والخدمات الصحية التي تنفذها مديرية الصحة بتنفيذ أنشطة سكانية خلال هذه القوافل فضلاً عن تنفيذ وتكثيف الأنشطة بمراكز الشباب ومدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية على أن يتم وضع البرامج المزمع تنفيذها على جروب اللجنة التنسيقية للسكان على الواتس آب حتى تتمكن الجهات المعنية من أحداث توافق فيما بينها وتذليل المعوقات التي واجهت فريق العمل خلال الفترة الماضية والعمل على التغلب عليها.

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