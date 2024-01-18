رسميا.. استبعاد هشام حطب من اللجنة الأولمبية المصرية

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية اليوم، الخميس، بإجماع الحاضرين وعددهم ٢٥ استبعاد هشام حطب من اللجنة الأولمبية المصرية، وما يترتب على ذلك من آثار وتكليف ياسر محمد ابراهيم إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية لحين إجراء انتخابات للجنة وفقاً للوائح اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية، اجتمعت يوم السبت الموافق 13 يناير وقررت استمرار انعقادها لحين دعوتها حتى يوم السبت الموافق 20 يناير فاجتمعت اليوم الخميس الموافق ۲۰۲۴/۱/۱۸.

وحضر ٢٥ عضواً من أصل ۲۸ عضواً وقد تغيب عن الاجتماع ثلاثة أعضاء وقد تمت الموافقة على قرار الاستبعاد بالاجماع لجميع الحضور ٢٥ عضواً وأقفل الاجتماع علي ذلك .