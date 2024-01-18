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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب: تقديم كل الدعم لـ نادى الإسماعيلي والتوسع في اكتشاف الموهوبين

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئيس النادي الإسماعيلي المهندس نصر أبو الحسن، بحضور قيادات الوزارة والنادي.


تناول اللقاء الحديث حول موعد تسليم الفرع الاجتماعى لنادى الإسماعيلي لإدارة النادي، والتطرق إلي مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالنادي وتسويقه وتمويله ذاتيًا، وانهاء بعض الأمور والإجراءات الإدارية للنادي، وكذلك الخطط والبرامج الاستثمارية التي من شأنها أن تُدر دخلًا للنادي للصرف ذاتيًا علي كافة المستويات.


أكد وزير الرياضة على تقديم الوزارة  الدعم والمساندة لنادى الإسماعيلى كونه أحد الكيانات الرياضية والأندية الشعبية الكبيرة بمصر، مطالباً مجلس الإدارة بالتفكير فى آليات جديدة توفر موارد ذاتية للنادى؛ للإنفاق منها على ما تحتاجه الفرق الرياضية بالنادى، والأنشطة والمشروعات المُنفذة.


وأشار وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعي إلى التوسع فى اكتشاف الموهوبين فى كرة القدم بمراكز الشباب والأندية والقري فى مختلف الاعمار السنية، وتنفيذ العديد من البرامج لدعم ورعاية واكتشاف الموهوبين وضمهم فى حضانات تدريبية للتأهيل وصقل المهارات، وتقديمهم للأندية الرياضية كلاعبين واعدين يمثلون نواه للمنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب.

من جانبه، توجه المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، بالشكر والتقدير للدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، والجهود المبذولة في تطوير منظومة الرياضة المصرية، وبخاصة في مجالات اكتشاف الموهوبين وتصعيدها للأندية والمنتخبات، والوقوف بجانب الأندية الشعبية ومنها نادي الإسماعيلي.

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