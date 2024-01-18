أخبار الفن| تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي بالطبلة والمزمار .. اول من تعليق منتج «رحلة 404» بعد تأجيل عرضه سنوات

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

علق المنتج محمد حفظي على عرض فيلمه الجديد "الرحلة 404“، والمقرر طرحه في السينمات يوم 25 يناير المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات.

وقال محمد حفظي، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “رحلة طويلة مدتها ثلاث سنوات، ألف مبروك أصدقائي المبدعين، وخاصة المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء والصديقة الفنانة المتألقة منى زكي وشركاء المشوار من شركات الإنتاج وكاست الفيلم وضيوف الشرف والفنيين”

شُيّع منذ قليل من قرية الخراب بطرطوس جثمان عميد خولى والد الفنان قصي خولي، الذي توفى أول أمس بعد صراع مع المرض.

ونعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في العاصمة السورية دمشق، والد الفنان الشهير قصي خولي الإعلامي القدير عميد خولي.

وشغل الإعلامي الراحل عميد خولي والد قصي خولي عدة مناصب هامة خلال مسيرته الإعلامية، حيث كان نائبًا لرئيس تحرير صحيفة "البعث" البارزة.

تمكنت أغنية “هيجيلى موجوع” للفنان تامر عاشور ،من دخول قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى ، حيث احتلت المرتبة الثانية عربيًا، بدلًا من أغنية “معرفش حد بالأسم ده ” للهضبة عرو دياب.

بينما تواصل أغنية “مكانك” للهضبة عمرو دياب ،من تصدر تطبيق أنغامى للأسبوع الثالث على التوالى .