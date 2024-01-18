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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي بالطبلة والمزمار .. اول من تعليق منتج «رحلة 404» بعد تأجيل عرضه سنوات

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

مبروك لشركاء المشوار|أول تعليق من منتج «رحلة 404» بعد سنوات من تأجيل عرضه

علق المنتج محمد حفظي على عرض فيلمه الجديد "الرحلة 404“، والمقرر طرحه في السينمات يوم 25 يناير المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات. 

وقال محمد حفظي، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “رحلة طويلة مدتها ثلاث سنوات، ألف مبروك أصدقائي المبدعين، وخاصة المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء والصديقة الفنانة المتألقة منى زكي وشركاء المشوار من شركات الإنتاج وكاست الفيلم وضيوف الشرف والفنيين”

جنازة بالطبلة والمزمار| تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي |شاهد

شُيّع منذ قليل من قرية الخراب بطرطوس جثمان عميد خولى والد الفنان  قصي خولي، الذي توفى أول أمس بعد صراع مع المرض.

ونعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في العاصمة السورية دمشق، والد الفنان الشهير قصي خولي الإعلامي القدير عميد خولي. 

وشغل الإعلامي الراحل عميد خولي والد قصي خولي عدة مناصب هامة خلال مسيرته الإعلامية، حيث كان نائبًا لرئيس تحرير صحيفة "البعث" البارزة.

تامر عاشور ينافس عمرو دياب على صدارة أنغامى بـ هيجيلى موجوع

تمكنت أغنية “هيجيلى موجوع” للفنان تامر عاشور ،من دخول قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى ، حيث احتلت المرتبة الثانية عربيًا، بدلًا من أغنية “معرفش حد بالأسم ده ” للهضبة عرو دياب.

بينما تواصل أغنية “مكانك” للهضبة عمرو دياب ،من تصدر تطبيق أنغامى للأسبوع الثالث على التوالى .

المخرج هاني خليفة المنتج محمد حفظي هيجيلي موجوع رحلة 404 عمرو دياب محمد حفظي

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