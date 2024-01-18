تداول 64 ألف طن و1178 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 64000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1178 شاحنة و95 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 718 شاحنة و78 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 57000 طن بضائع، 460 شاحنة و17 سيارة.



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل والحرية2 بينما تغادر السفينة HARPER وعلى متنها 47 الف طن فوسفات متجهة الى الصين والسفينتين وادى سفاجا وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة وامل، كما تم تداول 3100 طن بضائع و441 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلة.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1782 راكب بموانيها.

