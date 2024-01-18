شاب هندي يتنكر في شخصية صديقته لأداء الامتحان بدلا منها

في واقعة غير متوقعة خلال امتحان في فاريدكوت بولاية بنجاب الهندية، قام شاب هندي بمحاولة التنكر في شخصية صديقته لأداء الامتحان، إلا أنه تم ضبطه وهو يضع أحمر الشفاه ويرتدي ملابس نسائية.

وفقًا لتقرير نشره موقع "Pi News"، قام الشاب الهندي، أنجريز سينج، من فازيلكا، بارتداء زي مكتمل للمرأة، بما في ذلك الأساور الحمراء والبندي وأحمر الشفاه وبدلة نسائية، بهدف أداء الامتحان نيابة عن برمجيت كاور.

ومع ذلك، اكتشف المسؤولون في الجامعة الخدعة بسرعة وأبلغوا الشرطة بالحادثة.

وقدم أنجريز سينغ بطاقات أحوال مزيفة لإثبات هويته كبرمجيت كاور، إلا أن بصماته لم تتطابق مع تلك التابعة للطالبة الحقيقية على جهاز البصمة الحيوية، مما أفشل الخطة المدبرة.

وبناءً على ذلك، تم رفض طلب برمجيت كاور القانوني وتم بدء الإجراءات القانونية ضد أنغريز سينغ. وقد أضافت هذه الحادثة لمسة مضحكة إلى إجراءات الامتحانات العادية.