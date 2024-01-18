عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"لو كنا نطير".. إصدار جديد لـ باسم شرف في معرض الكتاب 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صدر عن دار دوِّن للنشر والتوزيع كتاب "لو كنا نطير" للكاتب باسم شرف، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، والمقرر إقامتها في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024.

الكتاب عبارة عن نصوص نثرية أقرب للخواطر يحاول الكاتب من خلالها الحديث عن نفسه وأقرب الناس إليه. ويتخيل من خلال تلك الكتابات حياته بعدما يصل لسن الثمانين من عمره، وسط الأحلام الضائعة لسنوات.


الكتاب عبارة عن نصوص متفرقة تربطها حالة يمر بها الأشخاص الذين فقدوا أصحاب وأهلا، وكأنها سيرة ذاتية لجيل كامل، ممن فقدوا الشغف والأحلام ولكنهم في انتظار تغيير طفيف يعينهم على الحياة، سيرة ذاتية لشوارع وأُناس مروا ولم يتركوا أثرا.


باسم شرف كاتب وسيناريست مصري، من مواليد عام 1979. حاصل على ليسانس آداب جامعة القاهرة. شارك في كتابة العديد من المسلسلات مثل "تامر وشوقية" و"راجل وست ستات" و"عالم سمسم" للأطفال. صدر له كتاب “يا سلمى أنا الآن وحيد” والمجموعة المسرحية “جزمة واحدة مليئة بالأحداث” عن دار ميريت والمجموعة القصصية “كفيف لثلاثة أيام” عن دار العين وتمت ترجمتها لعدة لغات، وصدر له روايات: “جرسون” و"لو قابلتك من زمان" عن دار دوِّن للنشر والتوزيع.


يشار إلى أن الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، تنعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 24 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل. كما تحل  النرويج كضيفة شرف لنسخة هذا العام.

دار دو ن للنشر والتوزيع كتاب لو كنا نطير باسم شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب أصحاب وأهل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

فتح : يجب تطبيق قرار البرلمان الأوروبي بشأن وقف إطلاق النار بغزة

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية

ايهما أفضل الاستثمارفي شهادات الإدخار أم الذهب؟

يصرون على دعم إسرائيل.. أول تعليق من الحوثيين على إدراج الجماعة بقوائم الإرهاب

لا اتصال مع إسرائيل.. حيلة سفن الشحن العالمية لتجنب استهدافها من الحوثيين

رسميا.. الحكومة تحدد موعد إجازة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متى يكون السعال مؤشر لمشكلة خطيرة

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

جنازة بالطبلة والمزمار| تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي |شاهد

رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

فيديو

طرح برومو مسلسل "حدوتة منسية " لـ سوسن بدر |شاهد

مفاجأة بعيار 21 | هل يتوقف الذهب عن الصعود ؟! ..فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ