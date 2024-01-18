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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصري يفوز بجائزة مهرجان البورتريه الدولي في رومانيا

البورتريه الفائز
البورتريه الفائز في المسابقة الدولية البورتريه

فاز الفنان التشكيلي صابر طه بالجائزة الكبرى عن البورتريه المشارك به في مهرجان البورتريه الدولي بدولة رومانيا، ونشرت صفحة المهرجان في موقع التواصل الاجتماعي الأربعاء بيانا عن فوز 33 فنانا من أنحاء دول العالم بجوائز المهرجان الكبرى.

وأعلنت عن فوز الفنان التشكيلي صابر طه من مصر عن العمل المشارك به
ويمثل العمل الذي شارك به الفنان المصري بورتريه للشاعر والكاتب الروماني ميهاي إمينسكو  والذي ابدع فيه صابر بورتريه معبرا عن حالة الشاعر.

الفنان التشكيلي صابر طه يمارس الفن التشكيلي منذ طفولته وله أعمال مميزة تشكيلية مميزة وأطلق عليه أصغر فنان تشكيلي في الوطن العربي.

وشارك في العديد من المعارض الدولية وأقام معارض خاصة بأعماله بينما حصل على العديد من  الجوائز و وفاز بالعديد من الدروع والأوسمة وشهادات التقدير، وهو عضو نقابة الفنانين التشكيليين المصرية وعضو الجمعية المصرية والكاريكاتير.

قال الفنان التشكيلي صابر طه إن جائزة تتويج لعمله كفنان تشكيلي وتقدير معنوي خاصة لو كانت الجائزة عن مهرجان دولي عريق بحجم مهرجان البورتريه الروماني.

وأعرب طه عن سعادته عن الفوز بهذه الجائزة الدولية تبقى أبرز ميزة هي التنافس مع فنانين من مختلف أنحاء العالم. 
 

الفنان صابر طه

IMG-20240107-WA0000(1)
IMG-20240107-WA0000(1)
IMG-20240107-WA0001(1)
IMG-20240107-WA0001(1)
المسابقة الدولية بورتريه رومانيا الفنان التشكيلي صابر طه

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