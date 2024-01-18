المحامين تفتح باب التسجيل في الدورة السابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبري.. السبت

أعلن حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، مقرر معهد المحاماة، عن فتح باب التسجيل في الدورة السابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى، من يوم السبت المقبل وحتى 31 يناير الجاري، تحت رعاية الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.



ومن المقرر أن يتاح الالتحاق بالدورة لنقابات: (جنوب القاهرة – شمال القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – شبرا الخيمة)، بمقر إدارة المعهد بالنقابة العامة، وكذلك بالنقابات الفرعية، بموجب كارنيه العضوية وحضور المحامي شخصياً.

ويسعى مجلس نقابة المحامين، إلى تطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.



ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.