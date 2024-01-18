حققت 850 مليون مشاهدة.. الداخلية تضبط أكبر شبكة لبث مواقع الأفلام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية وجرائم القرصنة فى مجالات البرمجيات والبث الفضائى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإنشاء وإدارة (519) موقع إلكترونى لبث محتوى مقرصن "أعمال فنية متنوعة" مملوكة لعدد من شركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعية المحلية والأجنبية بقصد إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على المتابعين حول العالم وتحقيق نسب مشاهدة تصل إلى (850 مليون مشاهدة) بقصد تحقيق الربح المادى فضلاً عن استخدامه لأساليب التخفى الرقمى للتهرب من الملاحقة الأمنية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وضبطه ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (جهاز لاب توب يستخدم فى إدارة المواقع الإلكتروينة و"السيرفرات" – جهاز حاسب آلى محمل عليه أعمال فنية محلية وعالمية متنوعة – وكذا آثار ودلائل على تحويلات مالية بعملات أجنبية – هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل على ممارسة نشاطه غير المشروع – 6 بطاقات إئتمانية يستخدمها لإخفاء متحصلاته غير المشروعة – وحدة تخزين "فلاش ميمورى" – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت).

وبمواجهته أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية ، والتحويلات المالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.