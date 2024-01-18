استدعاء رجال المرور في شلل بحركة السيارات بطريق عام ببنها بسبب حادث

وقع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة فى يد أحد السائقين على طريق الرياح التوفيقي ببنها، ولم يسفر الحادث، وأدى الحادث إلى حدوث شلل مرورى وتم استدعاء لرجال المرور للتسير الحركة المرورية ورفع حطام الحادث.



وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق الرياح التوفيقي بدائرة قسم ثان بنها، ولم يسفر الحادث.



وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة سير أحد السيارتين بسرعة فائقة، فاختلت عجلة القيادة، وانحرف السائق عن الطريق، حتى اصطدمت بسيارة أخرى.



من ناحية أخرى قام رجال الإدارة العامة للمرور بالقليوبية برفع آثار الحادث، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها على الطريق.