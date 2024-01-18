رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية العلوم

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، مساء اليوم جولة تفقدية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم.



رافقه خلالها الدكتورة نهاد البرقى القائم بعمل عميد الكلية ، ووكلاء الكلية ، وأساتذة الكلية.

وخلال الجولة قام الجيزاوى ، بالمرور على لجان الامتحانات وتفقد امتحانات طلاب الدراسات العليا ، والبرامج للفرق المختلفة ، واطمأن على حسن سير العملية الامتحانية، وتوفر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر كما استمع رئيس الجامعة لبعض الطلاب حول ملائمة الأسئلة لزمن الامتحان ومقاييس الصعوبة.



وأكد الجيزاوى على حسن انضباط العملية الامتحانية، منذ بدئها بكليات الجامعة، والحفاظ على تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب، وتوافر كافة سبل الراحة والرعاية، لأداء الطلاب امتحاناتهم، مشددًا على مواصلة الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.