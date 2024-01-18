خالد الجندي: لو كان هناك بشر يعلم الغيب لكان النبي أولى

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على حالة الجدل التي حدثت خلال الساعات الماضية، بسبب طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز من الفنان أحمد العوضي، خاصة بعد توقع إحدى خبيرات الأبراج هذا الطلاق منذ فترة سابقة.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن النبي صل الله عليه وسلم، لم يكن يعلم الغيب، ولو كان هناك بشر يعلم الغيب لكان النبي أولى بذلك.

من جانبه أكد الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، أن القرآن الكريم، نفى علم الرسول للغيب، بدليل قول الله عز وجل "وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ".

كما أوضح أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، أن القرآن الكريم صوّب للنبي صل الله عليه وسلم، بعض المواقف التي أخذ النبي فيها قرارًا، عن طريق الوحي.