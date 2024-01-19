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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فولكس فاجن تيجون 2024 الجديدة

أسعار فولكس فاجن
أسعار فولكس فاجن تيجون الـ SUV موديل 2024

يمتلئ سوق السيارات المصري بالعديد من طرازات السيارات العائلية موديل 2024 ، وتوافره هذه السيارات بعد أقبال المواطنين علي شراءها رغم زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

أسعار فولكس فاجن تيجون الـ SUV موديل 2024 

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تعود زيادة أسعار السيارات الي الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم تواجد العديد من قطع غيار السيارات التي تدخل في الصناعة مثل الرقائق الإلكترونية .

أسعار فولكس فاجن تيجون الـ SUV موديل 2024 

- أبعاد فولكس فاجن تيجون الـ SUV موديل 2024 :

أسعار فولكس فاجن تيجون الـ SUV موديل 2024 

تتوافر سيارة  فولكس فاجن تيجون العائلية موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4486 مم، وعرض 1839 مم، وارتفاع 1664 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2681 مم .

- محرك فولكس فاجن تيجون الجديدة موديل 2024 :

أسعار فولكس فاجن تيجون الـ SUV موديل 2024 

سعه خزان وقود فولكس فاجن تيجون موديل 2024 يصل الي 58 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتحتاج الي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.2 ثانية، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعة فاجن تيجون القصوى الي 215 كم/ساعة .

- أسعار فولكس فاجن تيجون الـ SUV موديل 2024 :

أسعار فولكس فاجن تيجون الـ SUV موديل 2024 

تتوافر سيارة فولكس فاجن تيجون العائلية موديل 2024 بسوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 2 مليون و 200 ألف جنيه .

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