سعر فولكس فاجن تيجون 2024 الجديدة

يمتلئ سوق السيارات المصري بالعديد من طرازات السيارات العائلية موديل 2024 ، وتوافره هذه السيارات بعد أقبال المواطنين علي شراءها رغم زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .
تعود زيادة أسعار السيارات الي الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم تواجد العديد من قطع غيار السيارات التي تدخل في الصناعة مثل الرقائق الإلكترونية .
- أبعاد فولكس فاجن تيجون الـ SUV موديل 2024 :
تتوافر سيارة فولكس فاجن تيجون العائلية موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4486 مم، وعرض 1839 مم، وارتفاع 1664 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2681 مم .
- محرك فولكس فاجن تيجون الجديدة موديل 2024 :
سعه خزان وقود فولكس فاجن تيجون موديل 2024 يصل الي 58 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتحتاج الي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.2 ثانية، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعة فاجن تيجون القصوى الي 215 كم/ساعة .
- أسعار فولكس فاجن تيجون الـ SUV موديل 2024 :
تتوافر سيارة فولكس فاجن تيجون العائلية موديل 2024 بسوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 2 مليون و 200 ألف جنيه .