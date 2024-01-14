5 سيارات رياضية "زيرو" أقل من مليون جنيه

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية والتجهيزات، أو من ناحية القدرات الفنية، أو باختلاف التصميمات الخارجية، بين السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية "زيرو" بأسعار اقل من مليون جنيه.

5 سيارات رياضية "زيرو" بأسعار اقل من مليون جنيه

1- شانجان CS 35 PLUS

تضم السيارة محرك 4 سلندر 1400 سي سي "تيربو"، بقوة160 حصان، و260 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة طراز DSG مكون من 7 سرعات، تعمل السيارة بتقنية الدفع الامامي للعجلات، وتحتوي على نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، ووسائد هوائية، مع توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مراقبة الجر TCS، ونظام ثبات الإلكتروني ESP، ومثبت سرعة.

وتحتوي السيارة على فرامل يدوية كهربائية EPB،وأنظمة المساعدة على التلال HA، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية وكاميرا، وجنوط رياضية تصل إلى 18 بوص، ومكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، زر تشغيل وإيقاف المحرك مع دخول السيارة بدون مفتاح، قفل مركزي للأبواب وزجاج كهربائي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس تصل لـ 10 بوصة، نظام ترفيهي، فتحة سقف بانوراما.

تقدم السيارة شانجان CS 35 PLUS موديل 2024 بسعر رسمي يترواح بين 860,000 جنيه و 980,000 جنيه .

5 سيارات رياضية "زيرو" بأسعار اقل من مليون جنيه

2- شيري تيجو 3

زودت السيارة شيري تيجو 3 بعلبة تروس CVT أوتوماتيك دفع امامي، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، و نظام المكابح المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، حساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، مرايات جانبية كهربائية، ومثبت للسرعة، ونظام صوتي ترفيهي

بالاضافة إلى وسائد هوائية أمامية للحماية، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى وجود اضاءة LED، إلى جانب فتحة سقف كهربائية، مع اقطاب ثنائية على جانبي الجزء العلوي، شاشة تتوسط قمرة القيادة لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة تدعم العديد من اوامر التحكم، بالاضافة إلى مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة نحو 810,000 جنيه.

5 سيارات رياضية "زيرو" بأسعار اقل من مليون جنيه

3 - جاك JS4

تضم السيارة ناقل حركة أوتوماتيك CVT "دفع أمامي، محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 147 حصان و210 نيوتن متر، وتحتوي السيارة على مثبت سرعة، زجاج كهربائي أمامي وخلفية، وحساسات ركن.

بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الالكتروني، ونظام ضبط مستوى الهواء بالإطارات، وجنوط رياضية، مع مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، ونظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، بلوتوث، إضاءة LED، زجاج خلفي مظلل وسبويلر رياضي.

تقدم السيارة بسعر رسمي يبلغ مليون و49 ألف و900 جنيه.

5 سيارات رياضية "زيرو" بأسعار اقل من مليون جنيه

4- هافال جوليان

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 150 حصان، 200 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام ESP الثبات الالكتروني، مع تقنية المساعدة على صعود المرتفعات وخوض المنحدرات.

وتضم السيارة نظام كشف النقاط العمياء، حساسات ركن، كاميرا 360 درجة، نظام تحديد الحارة المرورية، خاصية التوقف التلقائي في حالات الخطر، ومثبت للسرعة، وسائد هوائية تصل إلى 6 AIRBAGS.

بالاضافة إلىنظام صوتي ترفيهي يصل لـ 6 مكبرات، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائد المتعددة، مقود حركة "مالتي فانكشن"، مرايات جانبية كهربائية، 4 زجاج كهربائي التحكم، سنتر لوك، مقاعد من الجلد، جنوط رياضية تصل إلى 180 بوصة.

تتراوح اسعار السيارة هافال جوليان بين 775 الف جنيه و905 الف جنيه.

5 سيارات رياضية "زيرو" بأسعار اقل من مليون جنيه

5- ساوايست DX5

تضم السيارة ساوايست DX5 فتحة سقف بانوراما، مرايات كهربائية جانبية، مكيف هواء، حساسات ركن، كاميرا، نوافذ كهربائية، بلوتوث، نظام وصوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، مقودحركة متعدد الوظائف، وسائد هوائية، مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، انذار، بصمة، محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 156 حصان، و225 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

تقدم السيارة ساوايست DX5 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 860,000 جنيه، وعبر فئة واحدة من التجهيزات.