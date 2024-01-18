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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"شقيقة مو" تكشف كواليس ما يحدث في منزل محمد صلاح خلال المباريات

محمد صلاح
محمد صلاح

قالت رباب صلاح، شقيقة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، إن المنتخب المصري سيفوز على منتخب غانا اليوم، بهدفين دون رد، ضمن لقاءات دور المجموعات في بطولة أمم افريقيا 2023، والتي تقام في كوت ديفوار، «إن شاء الله البطولة لمصر».

وأضافت رباب، خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: «في مكالمة لينا مع محمد قبل كل ماتش هيلعبه، ووالدتي بتدعيله بتقوله ربنا يوفقكوا وتكسبوا، وهي طول الوقت بتقعد تدعي لمحمد وبتفضل ماسكة السبحة وقت الماتش».

وأشارت: «والدتي لما بنكون كلنا معاها في البيت بتحب تتفرج معانا على ماتشات محمد، لكن في أغلب الوقت بتتفرج لوحدها وبتركز في تفاصيل الماتش وفي الدعاء لمحمد، وده قمة استمتاعها، وهي بعد الماتش بتقوله أنت مثلا انهاردة كنت وحش المفروض كنت تعمل كذا، هي ماما بدأت تحلل».

وتابعت: «في اوقات مثلا محمد بيكون عنده عدم توفيق، أو تعرض  لهزيمة مع فريقة، علطول اليوم ده بيبقى قفل في بيتنا، وأنا دخلت في حالة نفسية وحشة جدا لما محمد وقع على دماغه في مباراة مع ليفربول، وخرج من الماتش، كنت قلقانة عليه جدا».

وأوضحت رباب: «أنا لما بتسئل عن انتقال صلاح من ليفربول لنادي آخر أقول أنني لا أعرف طبيعة شغله، ولا أعرف ما هو الأنسب له، أنا كـ رباب أخته مبتعداش الحاجات اللي هو على علم جيد بيها».

وكشفت رباب أنها تحب جميع أهداف شقيقها محمد مع منتخب مصر، وخاصة الهدف الذي سجله ومنح المنتخب المصري الوصول لكأس العالم.


وقالت رباب صلاح إنها لم تتعامل مع ماجي زوجة شقيقها محمد بطريقة الحموات، مشيرة أن والدتها تتعامل مع زوجة محمد على أنها ابنتها، وتتعامل أيضا ماجي مع والدتي كأنها والدتها بالضبط، «معندناش موضوع الحموات ده خالص».

وأشارت رباب أن ماجي زوجة شقيقها ماهرة جدا في الطبخ، وتجيد عمل المشويات بطريقة مبهرة، موضحة أنها لم تكن صديقتها قبل ارتباط صلاح بها، فالبداية كانت حب محمد لماجي قبل أن تتعرف العائلة عليها. .. الفيديو


 

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