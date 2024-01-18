مسامير وسلاسل في معدته | نجاح جراحة نادرة لمريض نفسيًا بالمنوفية

تمكن أطباء مستشفي جامعة المنوفية من إجراء جراحة نادرة لمريض يعاني من آلام حادة في البطن.

وتبين بعمل الأشعة وجود أجسام غريبة داخل معدة مريض يبلغ من العمر 30 عاما، حيث كان يعاني من آلام في البطن لفترة طويلة.

وتم التأكد من وجود هذه الأجسام عن طريق منظار المعدة، وتم إجراء استكشاف في البطن وإزالة الأجسام الصلبة التي بلغت حوالي ٢٠ معلقة، بما في ذلك مسامير، مفاتيح، سلاسل، وامواس حلاقة.

وجاءت نتيجة الجراحة ناجحة، والمريض الآن في حالة صحية جيدة، حيث أكد أحد الأطباء أن المريض محول من مستشفي الأمراض النفسية.

وشارك في إجراء الجراحة النادرة في مستشفى جامعة المنوفية ويشمل كلا من فريق جراحي الدكتور محمود عبد اللطيف والدكتور محمد عتمان والدكتور عبد العزيز رجب صقر والدكتور احمد عاطف الغزاوي والدكتور احمد هاشم والدكتور مايفل رزق.