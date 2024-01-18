محلل سياسي: الرئيس السيسي طالب الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال المحلل السياسي الأمريكي ماك شرقاوي، إن الرئيس السيسي طالب الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسـطينية وحل الدولتين منذ بداية حرب غـزة.

وأضاف ماك شرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت صراحة رفضها تهجير الفلسطينيين".

وأشار: "مصر كشفت المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، موضحا أن الخارجية الفلسطينية قالت إنه على الإدارة الأمريكية الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.