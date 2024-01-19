أحمد شوببر يزف خبرا سارا بشأن محمد صلاح

تعادل منتخب مصر مع نظيره غانا بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت امس الخميس، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا.
وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك "محمد صلاح لم يغادر ملعب المباراة بعد الإصابة كما تردد وظل مساندا للمنتخب من أرض الملعب حتى النهاية" | CAN 2023"
سجل هدفي منتخب مصر عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقائق 69 و74، بينما سجل محمد قدوس هدفي غانا في الدقائق 45+3 و71.
ترتيب المجموعة الثانية
الرأس الأخضر 3 نقاط
مصر نقطتين
موزمبيق نقطة واحدة
غانا نقطة واحدة
ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.