وائل جمعة يفتح النار على فيتوريا .. أقل من إمكانيات منتخب مصر

تعادل منتخب مصر مع نظيره غانا بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت أمس الخميس، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال وائل جمعة فى تصريحات تلفزيونية : "فيتوريا مدرب مخضوض وأقل من إمكانيات منتخب مصر ونحن نستحق مدرب أفضل منه وما حدث في الشوط الثاني رد فعل من اللاعبين".

سجل هدفي منتخب مصر عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقائق 69 و74، بينما سجل محمد قدوس هدفي غانا في الدقائق 45+3 و71.



ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة



ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.