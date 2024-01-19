فرج عامر يفتح النار على حكم مباراة منتخب مصر وغانا

تعادل منتخب مصر مع نظيره غانا بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت امس الخميس، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "‏لماذا لم تفوز مصر علي غانا حكم متآمر علي مصر وسبق ان فعل ذلك امام الاهلي وجعلة يخسر كاس السوبر الافريقي، المنتخب المصري كان بيلعب بخوف وبطأ شديد في الشوط الاول وكان مستسلم استسلام تام.

وتابع "تريزيجية ومصطفي فتحي ومرموش ومصطفي محمد وامام عاشور واحمد حجازي هم افضل من لعب هذة المباراة ، يؤخذ علي فيتوريا اصراة علي وجود النتي والنني ليس في كامل لياقتة ، محمد الشناوي لم يكن في احسن حال"

سجل هدفي منتخب مصر عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقائق 69 و74، بينما سجل محمد قدوس هدفي غانا في الدقائق 45+3 و71.



ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة



ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.