رد فعل مفاجئ من إسلام صادق بعد التعادل أمام غانا

تعادل منتخب مصر مع نظيره غانا بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت أمس الخميس، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتب الإعلامي اسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك "المنتخب الوطني يبقي على آماله في التأهل لدور ال 16 بأمم إفريقيا بعد التعادل مع غانا 2-2 تحسن الاداء الهجومي في الشوط الثاني بفضل مصطفى فتحي ومرموش وإمام وتريزيجيه ومصطفى محمد والمشاكل الدفاعية مستمرة".

سجل هدفي منتخب مصر عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقائق 69 و74، بينما سجل محمد قدوس هدفي غانا في الدقائق 45+3 و71.

ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر أمام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.