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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في حفل ليلة صلاح الشرنوبي الذي أقيم مساء أمس الخميس.

واختارت نانسي عجرم فستانا من تصميم ALESSANDRA RICH، بخامة جيرسيه لامعة ضيقة، ومزود بفيونكة من المخمل تحت الصدر، مع فتحة V طويلة عند الرقبة، ويصل سعره إلى 2009 يورو، أي ما يعادل 40 ألف جنيه.

وغيرت نانسي عجرم من تسريحة شعرها، لم تتركه منسدلا كعادتها بل رفعته للأعلى، ووضعت مكياج عيون بألوان ذهبية تميل للأخضر مثل لون الفستان.

يذكر أن حفل ليلة صلاح الشرنوبي، شارك فيها بجانب نانسي عجرم كل من السورية أصالة، اللبناني راغب علامة، اللبناني وائل جسار، اللبناني عاصي الحيلاني، بقيادة المايسترو تامر فيضي.

 

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