نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان ينشر روشتة ذهبية بدون أدوية وسعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم في ليلة صلاح الشرنوبي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

طريقة عمل كيكة دقيق الذرة.. وهي طريقة البسيسة الأصلية بمقادير مضبوطة.. وإليكم الخطوات.

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك الروشتة الذهبية

وقال شعبان في منشوره " لعلاج الصعوبات الحياتية عندما تمر بأوقات عصيبة يجب عليك أن تتذكر عشرة أشياء :

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في حفل ليلة صلاح الشرنوبي الذي أقيم مساء أمس الخميس.

تداول مستخدمو الفيسبوك صور للفنانة هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض بنفس الإطلالة .

وظهرت هيفاء وهبي بأطلالة كاجول ببنطلون جينز ممزق من الركب وتوب باللون الاسود يبزر جسمها الممشوق.