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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ترامب يغيب عن محاكمته لحضور جنازة حماته.. ماذا قالت ميلانيا في خطاب الوداع ؟

صدى البلد

ألقت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خطاب الوداع في جنازة والدتها، أماليا نافس، التي توفيت في وقت سابق من هذا الشهر عن عمر يناهز 78 عامًا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أُقيمت الجنازة في فلوريدا بحضور دونالد ترامب، الذي قرر حضور الجنازة بدلا عن حضور جلسة محكمة في قضية تشهير قائمة ضده في نيويورك. وقد رفض القاضي تأجيل الجلسة ليوم واحد.

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في خطابها، استعادت ترامب ذكرياتها مع والدتها ووصفتها بأنها "شعاع من النور في أيام الظلام". وأكدت أن الروابط التي تجمعها بوالدتها كانت قوية ولا يمكن كسرها.

يُذكر أن أماليا نافس وزوجها فيكتور كنافس أصبحوا مواطنين أمريكيين في عام 2018 بعد أن عاشوا في الولايات المتحدة بتأشيرات إقامة دائمة تم تكفيلها من قبل ابنتهما. واستفادوا من عملية إعادة توحيد العائلة التي انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب وصفها بأنها "هجرة سلسلة" يجب إلغاؤها.

كانت أماليا تعمل في مصنع نسيج في بلدة سيفنيتشا السلوفينية، بينما كان فيكتور يعمل بائع سيارات. تلقت ميلانيا ترامب تعليمها الثانوي في العاصمة ليوبليانا، التي تبعد حوالي ساعة واحدة بالسيارة عن بلدة والديها.

التقت ميلانيا ترامب دونالد ترامب في عام 1998 أثناء عملها كعارضة أزياء. وفي عام 2006، أنجبت له ابنهما بارون، وفي نفس العام أصبحت مواطنة أمريكية.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة

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