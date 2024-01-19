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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب مشاهدة مسلسل.. 12 سنة سجنا لشابين في كوريا الشمالية

صدى البلد

كشف مقطع فيديو تفاصيل صادمة للحكم العلني في كوريا الشمالية على مراهقين اثنين يبلغان من العمر 16 عامًا بالعمل الشاق لمدة 12 عامًا بسبب مشاهدتهم للدراما الكورية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يبدو أن الفيديو الذي تم تصويره في عام 2022 يُظهر الفتيان المقيدين بالأصفاد أمام مئات الطلاب في ملعب خارجي.

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 كما يظهر ضباط مرتدين زيًا رسميًا يوبخون الفتيان لعدم التفكير بعمق في أخطائهم. يُحظر الفن الترفيهي الكوري الجنوبي، بما في ذلك التلفزيون، في كوريا الشمالية.

 وعلى الرغم من ذلك، يُعرض بعض الأشخاص على خطر العقوبات الشديدة للوصول إلى الدراما الكورية، التي تتمتع بجماهيرية كبيرة عالميًا.

تعتبر مشاهد مثل هذا الفيديو نادرة، نظرًا لأن كوريا الشمالية تمنع تسريب الصور ومقاطع الفيديو والأدلة الأخرى عن الحياة في البلاد إلى العالم الخارجي. 

قدم هذا الفيديو لبي بي سي من قبل المعهد البحثي للتنمية الجنوبية والشمالية (ساند)، وهو معهد يعمل مع اللاجئين من كوريا الشمالية. يشير الفيديو إلى أن السلطات تتشدد في التعامل مع مثل هذه الحوادث. 

وقد تم توزيع المقطع في كوريا الشمالية لتعليم الأيديولوجيا وتحذير المواطنين من مشاهدة "تسجيلات فاسدة". يتضمن الفيديو مذيع يكرر الدعاية الحكومية. 

يقول الصوت، في إشارة واضحة إلى كوريا الجنوبية: "انتشرت ثقافة النظام العميل الفاسد حتى بين المراهقين". ويضيف: "إنهم في سن 16 فقط، لكنهم أفسدوا مستقبلهم الخاص". تم أيضًا الكشف عن أسماء الفتيان من قبل الضباط وكشفت عناوينهم.

في الماضي، كان من المعتاد أن يُرسل الأطفال الذين ينتهكون القانون بهذه الطريقة إلى معسكرات العمل للشباب بدلاً من وضعهم خلف القضبان، وكانت العقوبة عادةً لا تتجاوز خمس سنوات. 

ومع ذلك، في عام 2020، أقروا قانونًا يجعل مشاهدة أو نشر الترفيه الكوري الجنوبي عقوبتها الإعدام.

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