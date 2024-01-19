اكتشاف أداة تجسس هزت العالم على أجهزة الآيفون| كيف تحمي نفسك؟

أصدرت شركة "كاسبرسكي" الباحثة في مجال الأمان على الإنترنت طريقة جديدة لاكتشاف برمجيات التجسس المتطورة مثل "بيجاسوس" وتهديدات جديدة مشابهة مثل "رين" و"بْرِدايتور".

ووفقا لموقع “تاميز اوف انديا” وقد توصل الباحثون من خلال تحليل ملف "Shutdown.log" إلى ببرمجيات "بيجاسوس" وتحديد مسارات مشتركة.

وتتوفر هذا الأداة بشكل عام على منصة "GitHub" لنظامي التشغيل "ماك أو إس" و"ويندوز" و"لينكس".

أفاد فريق من الباحثين في شركة أمن المعلومات "كاسبرسكي" بأنهم اكتشفوا أن برمجيات "بيجاسوس" تترك آثارًا في سجل النظام غير المتوقع "Shutdown.log" المخزن في أجهزة الآيفون.

وتظهر هذه الشواهد في سجل النظام عندما يقوم المستخدم بإعادة تشغيل جهازه. ثم قام الباحثون بتحليل سجل "Shutdown.log" في حالات برمجيات "بيجاسوس" ولاحظوا وجود مسار هجوم مشترك.

وفيما يتعلق بكيفية الحماية من برمجيات التجسس المتقدمة على أجهزة الآيفون، يوصي الخبراء باتباع الإجراءات التالية:

1. إعادة التشغيل اليومي: يوصى بإعادة تشغيل الجهاز يوميًا، حيث يساعد ذلك في تنظيف الجهاز.

2. وضع القفل.