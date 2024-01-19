سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

قال سيد عبدالحفيظ، نجم الأهلي السابق، إن أحمد سيد زيزو، كان يستحق المشاركة خلال مباراة منتخب مصر وغانا، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد إصابة محمد صلاح.

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات تلفزيونية "أنا من الناس المقتنعة بمصطفى فتحي جدًا، ولكن استغربت من نزوله بدلًا محمد من محمد صلاح».

وأضاف:"تخيلت إن زيزو، يشارك بدلًا من محمد صلاح، ويشارك مصطفى فتحي، في الشوط الثاني".

وتعادل منتخب مصر مع غانا بهدفين لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما امس الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.