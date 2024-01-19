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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فريق عمل فيلم مقسوم يحتفل بالعرض الأول في السعودية

ليلى علوي
ليلى علوي

احتفل فريق عمل فيلم مقسوم بالعرض الأول له داخل سينمات السعودية، أمس الخميس، وسط حضور الجمهور.

وحرصت كل من ليلى علوي وشيرين رضا على التواجد داخل سينما موفى لحضور العرض الأول له، ومشاهدته مع الجمهور.
 

أحداث الفيلم


تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويشارك في بطولته كل من ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

 

فيلم آل شنب

من ناحية أخري تنظر الفنانة ليلي علوي عرض فيلم آخر خلال الفترة القادمة ، وهو فيلم “آل شنب|” .

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف  شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله ، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

فريق عمل فيلم مقسوم مقسوم فيلم مقسوم ليلى علوي شيرين رضا

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